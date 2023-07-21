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Memur ve emekli için yeni zam maratonu! Toplu sözleşme süreci 1 Ağustos’ta başlıyor

A Haber
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Giriş: 21.07.2023 10:19
Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme maratonu başlıyor. Peki masada neler var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

MEMUR VE EMEKLİYE YENİ ZAM MARATONU

*4 milyon memur ve 2.5 milyon emekli bekliyor

*2024-2025 yıllarındaki 4 adet zam

*Birinci dereceye 3.600 ek gösterge

*Büyükşehirlerde kira yardımı

*En düşük memur maaşının kamu işçisini geçmesi

*Sosyal hakların iyileştirilmesi

*Emekli aylığını artıracak teklifler

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