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Memur emeklisine çifte zam! Aylıklar ve ikramiye artacak

A Haber
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Giriş: 16.11.2023 16:21
Milyonlarca memur ve memur emeklisi zamlı maaş ikramiye tutarlarını merakla bekliyor. Ek göstergenin 2800'den 3600'e çıkması hem maaşı hem ikramiyeyi artıracak. Kamuda 25 yıl çalışan birinci derecede emekli olan memurun aylığı 3 bin lira, ikramiyesi ise 85 bin lira artacak. Yeni yıl zammıyla birlikte bu tutar yükselecek.
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