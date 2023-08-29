29 Ağustos 2023, Salı
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Memur-emekli zammında son viraj
Memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam oranı ne olacak? Bu sorunun yanıtı için gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun vereceği kararda. Kurulun dün yapılan 3. toplantısından da bir sonuç çıkmadı. Kurul bugün saat 14.00'te 4. kez toplanacak. Nihai kararın Perşembe gününe kadar açıklanması gerekiyor.