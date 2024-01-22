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MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olacak? Faiz beklentisi ne yönde? Altının seyri ne olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.01.2024 11:38
Bu hafta ekonomi gündemi oldukça hareketli geçecek. Merkez Bankalarının karar haftası olarak ön plana çıkıyor. Avrupa Merkez Bankası bu hafta faiz kararını açıklayacak. Peki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın ilk faiz kararı ne olacak? Altının seyri ne olacak? Ekonomi gündemine dair gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz değerlendirdi.
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