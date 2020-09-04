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Mavi Vatan'ın ilk amiral gemisi: Hora! İşte Hora'dan Fatih'e enerji yolculuğu

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Giriş: 04.09.2020 14:24
Güncelleme:04.09.2020 14:27
Bugün yerli gemilerle yapılan sismik araştırmalar ev sondaj çalışmaları bir zamanlar kiralık gemilerle gerçekleştiriliyordu. Türkiye ilk sismik araştırmasına çıktığında takvimler 1976’yı gösteriyordu. Tarihteki bu ilkin kahramanı ise “Hora” isimli bir gemiydi. Türkiye o zaman da tehdit ediliyordu. İşte Hora’dan başlayıp Fatih’e uzanan enerji yolcuğunun ilk hikayesi… İşte Mavi Vatan’daki ilk kahramanımız Hora’nın hikayesi…

Bugün yerli gemilerle yapılan sismik araştırmalar ev sondaj çalışmaları bir zamanlar kiralık gemilerle gerçekleştiriliyordu. Türkiye ilk sismik araştırmasına çıktığında takvimler 1976'yı gösteriyordu. Tarihteki bu ilkin kahramanı ise "Hora" isimli bir gemiydi. Türkiye o zaman da tehdit ediliyordu. İşte Hora'dan başlayıp Fatih'e uzanan enerji yolcuğunun ilk hikayesi… İşte Mavi Vatan'daki ilk kahramanımız Hora'nın hikayesi…

Mavi Vatanın ilk amiral gemisi: Hora! İşte Horadan Fatihe enerji yolculuğu MAVİ VATAN'IN İLK AMİRAL GEMİSİ: HORA! İŞTE HORA'DAN FATİH'E ENERJİ YOLCULUĞU

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