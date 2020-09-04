Mavi Vatan'ın ilk amiral gemisi: Hora! İşte Hora'dan Fatih'e enerji yolculuğu

Bugün yerli gemilerle yapılan sismik araştırmalar ev sondaj çalışmaları bir zamanlar kiralık gemilerle gerçekleştiriliyordu. Türkiye ilk sismik araştırmasına çıktığında takvimler 1976'yı gösteriyordu. Tarihteki bu ilkin kahramanı ise "Hora" isimli bir gemiydi. Türkiye o zaman da tehdit ediliyordu. İşte Hora'dan başlayıp Fatih'e uzanan enerji yolcuğunun ilk hikayesi… İşte Mavi Vatan'daki ilk kahramanımız Hora'nın hikayesi…

Giriş Tarihi: 04.09.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 14:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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