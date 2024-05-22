Marketlere kapatma cezası gelir mi?

Meclis'te bu hafta önemli yasa teklifleri de görüşülecek. Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenlemede, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere yönelik yaptırımların ve idari para cezalarının artırılmasının yer alması bekleniyor. İşletmelere kapatma yaptırımı da Meclis'teki görüşmelerde tartışılacak.

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