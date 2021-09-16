Marketlerdeki fahiş fiyatların önüne geçmek için ne yapılmalı? Uzman isim A Haber'de yorumladı

Marketlerde fahiş fiyatların önüne geçmek için ekipler denetimlerini sürdürüyor. Peki, fahiş fiyatlara karşı çözüm ne olacak? Tanzim marketler yeniden açılacak mı? A Haber ekranlarına konuk olan İstanbul Ziraat Odaları Başkanı Ömer Demir, marketlerin fahiş fiyat oyununa karşı alınabilecek önlemleri anlattı.