17 Eylül 2021, Cuma
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Marketlerdeki fahiş fiyatların önüne geçmek için ne yapılmalı? Uzman isim A Haber'de yorumladı
Marketlerde fahiş fiyatların önüne geçmek için ekipler denetimlerini sürdürüyor. Peki, fahiş fiyatlara karşı çözüm ne olacak? Tanzim marketler yeniden açılacak mı? A Haber ekranlarına konuk olan İstanbul Ziraat Odaları Başkanı Ömer Demir, marketlerin fahiş fiyat oyununa karşı alınabilecek önlemleri anlattı.