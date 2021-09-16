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Marketlerdeki fahiş fiyatların önüne geçmek için ne yapılmalı? Uzman isim A Haber'de yorumladı

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Giriş: 16.09.2021 23:24
Marketlerde fahiş fiyatların önüne geçmek için ekipler denetimlerini sürdürüyor. Peki, fahiş fiyatlara karşı çözüm ne olacak? Tanzim marketler yeniden açılacak mı? A Haber ekranlarına konuk olan İstanbul Ziraat Odaları Başkanı Ömer Demir, marketlerin fahiş fiyat oyununa karşı alınabilecek önlemleri anlattı.
Marketlerdeki fahiş fiyatların önüne geçmek için ne yapılmalı?
Marketlerdeki fahiş fiyatların önüne geçmek için ne yapılmalı?
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