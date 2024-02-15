Marketlerde yeni dönem! Yanıltıcı etiketlere yasak geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada yanıltıcı etiketlere yönelik tedbirler aldı. Bundan sonra "Tadında, lezzeti, keyfi ve aromalı" gibi ifadeler kullanılamayacak. Ayrıntılarını A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan gıda mühendisi Nurten Sırma anlattı.

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