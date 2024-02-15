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Marketlerde yeni dönem! Yanıltıcı etiketlere yasak geldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2024 11:59
Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada yanıltıcı etiketlere yönelik tedbirler aldı. Bundan sonra "Tadında, lezzeti, keyfi ve aromalı" gibi ifadeler kullanılamayacak. Ayrıntılarını A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan gıda mühendisi Nurten Sırma anlattı.
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