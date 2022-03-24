24 Mart 2022, Perşembe
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Market ve tedarikçilere ikinci soruşturma
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, A Para canlı yayınında market ve tedarikçilere yönelik soruşturmalardaki yeni gelişmeleri paylaştı. Küle, 24 soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, 2,7 milyar lira ceza kesilen 5 zincir marketten 2'sinin yargıya başvurduğu da ifade etti. İşte detaylar...