Market ve tedarikçilere ikinci soruşturma

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, A Para canlı yayınında market ve tedarikçilere yönelik soruşturmalardaki yeni gelişmeleri paylaştı. Küle, 24 soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, 2,7 milyar lira ceza kesilen 5 zincir marketten 2'sinin yargıya başvurduğu da ifade etti. İşte detaylar...