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Market ve tedarikçilere ikinci soruşturma

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Giriş: 24.03.2022 22:04
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, A Para canlı yayınında market ve tedarikçilere yönelik soruşturmalardaki yeni gelişmeleri paylaştı. Küle, 24 soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, 2,7 milyar lira ceza kesilen 5 zincir marketten 2'sinin yargıya başvurduğu da ifade etti. İşte detaylar...
Market ve tedarikçilere ikinci soruşturma
Market ve tedarikçilere ikinci soruşturma
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