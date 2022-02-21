21 Şubat 2022, Pazartesi
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Market üzerinden kirli siyaset! Muhalefetle birlikte mi hareket ediyorlar? İşte fiyat oyununun perde arkası
Son dakika haberi... Milyarlık cezalara rağmen marketlerdeki zam oyunu devam ediyor. Peki neden? Şişirilmiş etiketlerle kriz algısı oluşturanlar, tedbirleri yetersiz göstermeye çalışanların amacı ne? Marketlerdeki kirli oyununun perde arkasını Takvim Gazetesi Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.