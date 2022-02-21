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Market üzerinden kirli siyaset! Muhalefetle birlikte mi hareket ediyorlar? İşte fiyat oyununun perde arkası

A Haber
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Giriş: 21.02.2022 10:10
Son dakika haberi... Milyarlık cezalara rağmen marketlerdeki zam oyunu devam ediyor. Peki neden? Şişirilmiş etiketlerle kriz algısı oluşturanlar, tedbirleri yetersiz göstermeye çalışanların amacı ne? Marketlerdeki kirli oyununun perde arkasını Takvim Gazetesi Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
Market üzerinden kirli siyaset! MARKET ÜZERİNDEN KİRLİ SİYASET!
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Market üzerinden kirli siyaset!
Market üzerinden kirli siyaset!
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