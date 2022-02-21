Market üzerinden kirli siyaset! Muhalefetle birlikte mi hareket ediyorlar? İşte fiyat oyununun perde arkası

"HAKİM KONUMLA PİYASA BOZULUYOR"

Market çalışanı arkadaşlarla konuşuyoruz marketteki rutin işlerinden daha fazla etiket değiştirmekle uğraşıyorlar. Böyle bir faaliyet var marketlerde. Hepsini demeyelim ama büyük çoğunluğu bu. Netice itibariyle hakim marketler var bütün piyasaya hakim olmuş. Sen daha indirimli satacağım daha düzgün bir ticari anlayışla bu işi yürüteceğim dediğin zaman senin üstüne bir baskı oluşturuyorlar. Sadece marketler için söylemiyorum tedarikçiler üreticiler açısından da, hakim konumuyla piyasa bozuluyor. Binlerce şubesinin olduğunu düşün bir anda siz piyasaya hakim olmuş oluyorsunuz. O fiyat oyununu da kolaylıkla yapabiliyorsunuz.