Market üzerinden kirli siyaset! Muhalefetle birlikte mi hareket ediyorlar? İşte fiyat oyununun perde arkası
Son dakika haberi... Milyarlık cezalara rağmen marketlerdeki zam oyunu devam ediyor. Peki neden? Şişirilmiş etiketlerle kriz algısı oluşturanlar, tedbirleri yetersiz göstermeye çalışanların amacı ne? Marketlerdeki kirli oyununun perde arkasını Takvim Gazetesi Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
Giriş Tarihi: 21.02.2022
10:09 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
10:11
Marketler üzerinden nasıl oyun planlanıyor? Marketlerin kar hırsının arkasında ne var? Mesele sadece kar mı? Marketlerin zam oyununa muhalefet neden sessiz? Neden kriz algısı oluşturmak istiyorlar?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Takvim Gazetesi Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"TİCARİ FAALİYETİN DIŞINA ÇIKMIŞ DURUMDA"
Milyarlık cezalar kesildi. Birlikte hareket etmek piyasaya hakim olmak rekabeti bozmak gibi ama bir bakıyorsunuz ki bu fiyat oyunları aslında normal bir ticari faaliyetin dışına çıkmış durumda biraz siyasete de baktığınız zaman aslında perde arkasında çok daha farklı şeylerin olduğunu görüyorsunuz.
YÜZDE 100'Ü GEÇEN FİYAT ŞİŞİRMELERİ
Milyarlık cezalara rağmen aynı oyun devam ediyor. Aynı ürüne aynı fiyat belirleme, fiyat kardeşliği, etiket kardeşliği, yüzde 100'e varan karlarla fiyatların şişirilmesi,
halde 10 TL'ye satılan bir ürün bir bakıyorsun 25 TL, yüzde 100'ü geçen fiyat şişirmeleri oluyor.
"HAKİM KONUMLA PİYASA BOZULUYOR"
Market çalışanı arkadaşlarla konuşuyoruz marketteki rutin işlerinden daha fazla etiket değiştirmekle uğraşıyorlar. Böyle bir faaliyet var marketlerde. Hepsini demeyelim ama büyük çoğunluğu bu.
Netice itibariyle hakim marketler var bütün piyasaya hakim olmuş. Sen daha indirimli satacağım daha düzgün bir ticari anlayışla bu işi yürüteceğim dediğin zaman senin üstüne bir baskı oluşturuyorlar. Sadece marketler için söylemiyorum tedarikçiler üreticiler açısından da, hakim konumuyla piyasa bozuluyor. Binlerce şubesinin olduğunu düşün bir anda siz piyasaya hakim olmuş oluyorsunuz. O fiyat oyununu da kolaylıkla yapabiliyorsunuz.