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Maliye’den kuyumculara sıkı denetim!

Maliye’den kuyumculara sıkı denetim!

Ahmet Çakar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 16:19
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kuyumculara yönelik 9 büyükşehirde başlattığı denetimler, 36 ili kapsayacak şekilde genişletildi. Denetimler sırasında altının gerçek gramı faturalarda kontrol ediliyor. İşte detaylar.
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Maliye’den kuyumculara sıkı denetim!
Maliye’den kuyumculara sıkı denetim!
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