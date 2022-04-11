Mahkemeden ilginç hayat sigortası kararı! Sadece zorunlu masraflar tüketiciden istenebilir

Kredi kullanımlarında yapılan 'hayat sigortası' ile ilgili dikkat çeken bir mahkeme kararı çıktı. Mahkeme, açılan bir davada tüketiciyi haklı buldu ve sigorta primi olarak alınan 3 bin 783 liranın iadesini istedi. Kararda, "Sadece zorunlu masraflar tüketiciden istenebilir. Söz konusu masrafların da ispat edilmesi şart. Aksi halde, tüketici aleyhine haksız şart oluşur" denildi. Bu önemli kararla ilgili A Haber canlı yayınına katılan avukat Mahmut Yılmaz değerlendirmelerde bulundu.

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