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Mahkemeden ilginç hayat sigortası kararı! Sadece zorunlu masraflar tüketiciden istenebilir

A Haber
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Giriş: 11.04.2022 12:57
Kredi kullanımlarında yapılan 'hayat sigortası' ile ilgili dikkat çeken bir mahkeme kararı çıktı. Mahkeme, açılan bir davada tüketiciyi haklı buldu ve sigorta primi olarak alınan 3 bin 783 liranın iadesini istedi. Kararda, "Sadece zorunlu masraflar tüketiciden istenebilir. Söz konusu masrafların da ispat edilmesi şart. Aksi halde, tüketici aleyhine haksız şart oluşur" denildi. Bu önemli kararla ilgili A Haber canlı yayınına katılan avukat Mahmut Yılmaz değerlendirmelerde bulundu.
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