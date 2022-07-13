KYK faizleri silinecek mi? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan flaş açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK borçları ile ilgili önemli bir müjde verdi. Bakan Kasapoğlu, "KYK borçları konusunda gençleri mağdur etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. "Bununla ilgili uygulamalarımız, çalışmalarımız hazır" şeklinde konuşan Bakan Kasaoğlu, "İlk Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı açıklayacak" dedi. A Haber ekibinden Mert Hacıalioğlu tüm detayları aktardı.

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