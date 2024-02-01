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Küresel altın talebinde rekor | FED’in kararı ne anlama geliyor? Altın piyasası ne tepki verdi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 14:02
2024 yılının ilk faiz kararını açıklayan ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini sabit tuttu. Karara piyasaların nasıl tepki verdiğine ve altın fiyatlarındaki son durumu A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan piyasa uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol anlattı.
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