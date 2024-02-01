Küresel altın talebinde rekor | FED’in kararı ne anlama geliyor? Altın piyasası ne tepki verdi?

2024 yılının ilk faiz kararını açıklayan ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini sabit tuttu. Karara piyasaların nasıl tepki verdiğine ve altın fiyatlarındaki son durumu A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan piyasa uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol anlattı.

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