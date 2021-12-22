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Kur korumalı TL mevduat hesabı nasıl işleyecek? İşte örnek hesaplama ve kazanç

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Giriş: 22.12.2021 11:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından birikimlerini Türk Lirası'nda değerlendiren vatandaşların kurdaki oynaklık nedeniyle mağdur olmaması için açıkladığı "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü salı günü itibarıyla devreye alındı. Türk Lirası’na geçişi hızlandıracak Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ın ayrıntıları netleşti. Vadeler 3, 6, 9 ve 12 ay olarak belirlenirken, Merkez Bankası’nın politika faizi baz alınacak.
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