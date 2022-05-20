20 Mayıs 2022, Cuma
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Kültürel miras Şile Bezi için özel proje! Pamuk çilesinden dokuma tezgahına yolculuk
İstanbul Şile Belediyesi, ata yadigarı Şile Bezi’ni gelecek nesillere aktarmak için bir proje geliştirdi. Kalkınma ajansı desteğiyle hayata geçen proje ile köylere tezgahlar kuruldu. Eğitimlerini tamamlayan kadınlar dokuma ustası oldu ve sertifika aldı. A Haber Şile Bezi’nin pamuk çilesinden dokuma tezgahına uzanan hikayesini ekranlara getirdi.