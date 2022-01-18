Külliye'de ekonomi zirvesi! Yeni Ekonomi Modelinde son durum ne?

Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından yazılı bir açıklama yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin de katıldığı toplantının ardından yapılan açıklamada "2022'de güçlü ve dengeli bir büyüme eğilimi yanında enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanması için Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde alınan kararların hızla uygulamaya alınması ve takip edilmesinin önemi üzerinde duruldu" ifadeleri kullanıldı.