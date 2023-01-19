19 Ocak 2023, Perşembe
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Kullanılmayan izinler ne olacak? EYT’de kıdem tazminatı ve izin parası nasıl hesaplanacak?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) kıdem tazminatına Kredi Garanti Fonu aracılığıyla kredi desteği sağlanmasına yönelik çalışmayı tamamladı. Kıdem tazminatı hesabında çalışana ödenen ücretle beraber düzenli sağlanan bütün ödemeler dikkate alınacak. Kullanılmayan yıllık izinler son brüt ücret üzerinden ödeniyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.