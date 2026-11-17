Konutta kira getirisiyle amortisman süresi kısaldı! İşte yeni rakamlar

Konut yatırımında kira geliriyle geri dönüş süreleri kısaldı. Türkiye genelinde son 4 yılda 5 yıl azalan amortisman süresi, İstanbul'da yaklaşık 12,5 yıla geriledi. Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, İstanbul'da Esenyurt'ta 10 yıl olan sürenin Beykoz'da 26 yıla kadar çıktığını belirtti. Selvi, konut fiyatları, kira getirileri ve faiz beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. A Haber muhabiri Nuray Korkmaz, kameraman Murat İçen'in görüntüleri eşliğinde Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi'yi canlı yayında konuk ederek konut piyasasındaki son gelişmeleri ele aldı.