Konutta 1 ay ücretsiz doğal gaz! EPDK'dan bedava gaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşa verdiği ücretsiz doğalgaz müjdesinin detaylarını açıkladı. Bakan Dönmez, "Bize 24 Nisan 2023 tarihi itibarıyla doğal gaz sayaçlarında okuma yapılmaması söylendi. Ancak sehven okuma yapılmış ise de fatura iptali veya bedel iadesi yapılması da istendi. Bu süreç için fatura gidecek. Faturada kullanım miktarı, tutarı gözükecek. Fakat ödenmesi gereken kısımda 'sıfır' yazacak." dedi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bedava doğalgaz ile ilgili yaptığı açıklamada "Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek." dedi.

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