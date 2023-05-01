01 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Konutta 1 ay ücretsiz doğal gaz! EPDK'dan bedava gaz açıklaması

Konutta 1 ay ücretsiz doğal gaz! EPDK'dan bedava gaz açıklaması

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.05.2023 11:26
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşa verdiği ücretsiz doğalgaz müjdesinin detaylarını açıkladı. Bakan Dönmez, "Bize 24 Nisan 2023 tarihi itibarıyla doğal gaz sayaçlarında okuma yapılmaması söylendi. Ancak sehven okuma yapılmış ise de fatura iptali veya bedel iadesi yapılması da istendi. Bu süreç için fatura gidecek. Faturada kullanım miktarı, tutarı gözükecek. Fakat ödenmesi gereken kısımda 'sıfır' yazacak." dedi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bedava doğalgaz ile ilgili yaptığı açıklamada "Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bedava gaz açıklaması
Bedava gaz açıklaması
Canlı yayında söyledi: 12 maaş kaçırmayın
Canlı yayında söyledi: 12 maaş kaçırmayın
Refah payı zammı ne kadar olacak?
Refah payı zammı ne kadar olacak?
Yeni müjdeler ne olacak?
Yeni müjdeler ne olacak?
Memurlara müjde üstüne müjde
Memurlara müjde üstüne müjde
İşte Türkiye’nin gücü! Zirveye yerleşti
İşte Türkiye'nin gücü! Zirveye yerleşti
Benzine indirim geliyor!
Benzine indirim geliyor!
Karadeniz gazı evlerde
Karadeniz gazı evlerde
Kirada bölgesel zam formülü
Kirada bölgesel zam formülü
Ev hanımlarına erken emeklilik müjdesi
Ev hanımlarına erken emeklilik müjdesi
Memura büyükşehir tazminatı geliyor
Memura büyükşehir tazminatı geliyor
Enerjide bağımsızlığın temel taşı!
Enerjide bağımsızlığın temel taşı!
Daha Fazla Video Göster