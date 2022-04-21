Konut fiyatlarında fahiş artış! İstanbul’da 1 yılda yüzde 250 artış

Gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışından sonra en çok konuşulan konulardan biri de kiralardaki yükseliş. ‘Talep arttı ve fiyat yükseldi’ diyerek rakamlar uçuşa geçti. İstanbul’da kiralar 1 yıl içerisinde yüzde 250 artış gösterdi. Peki bu nasıl önlenecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

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