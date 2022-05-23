Kirada tavan fiyat kriterleri ne olacak? Tavan fiyat uygulaması hukuki olur mu?

Kiralar tüm dünyada artıyor. Hükümetler yüksek kira artışlarını önlemek için bir dizi önlem alıyor. Türkiye'de de 3 bakanlık kira fiyatlarıyla ilgili ortak bir çalışma için düğmeye bastı. Detayları Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Avukat İbrahim Güllü konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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