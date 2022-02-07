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Kiracılar dikkat! Oran belli oldu | Şubat 2022 kira artış oranı hesaplama

A Haber
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Giriş: 07.02.2022 09:50
Son dakika haberi... Ocak ayı TÜFE oranlarına göre kira artış oranı belli oldu. Şubat 2022'de kira artış oranı yüzde 22,58'i geçemeyecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

Ev sahipleri biraz daha geçmiş dönemde geçtiğimiz yılın son aylarında özellikle bu emlakçıların da gazıyla inanılmaz fiyat artışlarına gitmişlerdi ki orada yasal sınır bu. O ayki 12 aylık ortalama.

- ÖRNEK KONUT KİRASI: 2.000 TL

- KİRA ARTIŞ ORANI: %22,58

- ŞUBAT 2022 KİRA ARTIŞ TUTARI: 451,60 TL

- ŞUBAT 2022 KİRA ARTIŞ ORANI DAHİL ZAMLI KİRA TUTARI: 2.451,60 TL

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