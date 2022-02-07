07 Şubat 2022, Pazartesi
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Kiracılar dikkat! Oran belli oldu | Şubat 2022 kira artış oranı hesaplama
Son dakika haberi... Ocak ayı TÜFE oranlarına göre kira artış oranı belli oldu. Şubat 2022'de kira artış oranı yüzde 22,58'i geçemeyecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.
Ev sahipleri biraz daha geçmiş dönemde geçtiğimiz yılın son aylarında özellikle bu emlakçıların da gazıyla inanılmaz fiyat artışlarına gitmişlerdi ki orada yasal sınır bu. O ayki 12 aylık ortalama.
- ÖRNEK KONUT KİRASI: 2.000 TL
- KİRA ARTIŞ ORANI: %22,58
- ŞUBAT 2022 KİRA ARTIŞ TUTARI: 451,60 TL
- ŞUBAT 2022 KİRA ARTIŞ ORANI DAHİL ZAMLI KİRA TUTARI: 2.451,60 TL