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Kimlerin yararlanacağı belli oldu! 'Nefes kredisi' 1 Haziran'da başlıyor!

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Giriş: 26.05.2021 11:21
Güncelleme:26.05.2021 11:24
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı: Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla “2021 Nefes Kredisi”, 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya alınacak. Detayları A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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