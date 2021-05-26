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Kimlerin yararlanacağı belli oldu! 'Nefes kredisi' 1 Haziran'da başlıyor!
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı: Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla “2021 Nefes Kredisi”, 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya alınacak. Detayları A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.