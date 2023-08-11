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Videolar Ekonomi Videoları Kıdem tazminatı nedir? Kimler tazminat hak ediyor? İstifa edenler tazminat alabilir mi? İhbar tazminatı nedir? A Haber'de yanıtladı

Kıdem tazminatı nedir? Kimler tazminat hak ediyor? İstifa edenler tazminat alabilir mi? İhbar tazminatı nedir? A Haber'de yanıtladı

A Haber
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Giriş: 11.08.2023 10:29
Kıdem tazminatı tavanı temmuz 2023 ne kadar olacak? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Giyidirilmiş brüt ücret nedir? Tazminat nasıl ödenir? Taksit yapılabilir mi? Ödenmezse hangi yollara başvurulur? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tek tek yanıtladı.

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