17 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları KDV indirimi raflara yansıdı mı? Önce zam mı yaptılar? Zam yolculuğunda neler yaşanıyor?

KDV indirimi raflara yansıdı mı? Önce zam mı yaptılar? Zam yolculuğunda neler yaşanıyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.02.2022 11:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıdada KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirmesinin ardından gözler marketlere çevrildi. Ancak bazı zincir marketlerin Başkan Erdoğan'ın bu müjdesinin ardından ürünlere zam yaptığı daha sonra KDV oranında indirim yaptığı iddia ediliyor. Peki Temel gıda ürünlerine önce zam, sonra KDV indirimi mi yaptılar? Marketler devletin çağrısına uyuyor mu? İndirimin açıklandığı gün hangi marketler zam yapmaya başladı? Sebze ve meyvenin fiyatını kimler 10 kat artırıyor? Gelişmeleri Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir ve İstanbul Halciler Derneği Üyesi Hayrettin Ekinci değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Zincir marketlerin indirim oyunu
Zincir marketlerin indirim oyunu
Yusufeli Barajı’nda çalışmalarda sona gelindi
Yusufeli Barajı'nda çalışmalarda sona gelindi
Evde üretene emeklilik hakkı
Evde üretene emeklilik hakkı
Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında!
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında!
Konutta ikili KDV sistemi nasıl işleyecek?
Konutta ikili KDV sistemi nasıl işleyecek?
Elektrikte yeni tarife nasıl olacak?
Elektrikte yeni tarife nasıl olacak?
3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?
3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?
OGS depozitosu iade edilecek mi?
OGS depozitosu iade edilecek mi?
İstanbul’da kiralar düşer mi?
İstanbul’da kiralar düşer mi?
Bursa’da su tüketim bedeline yüzde 7 indirim
Bursa’da su tüketim bedeline yüzde 7 indirim
Fatih 3. arama sondaja başladı
Fatih 3. arama sondaja başladı
3600 ek gösterge için ilk toplantı
3600 ek gösterge için ilk toplantı
Daha Fazla Video Göster