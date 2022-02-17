KDV indirimi raflara yansıdı mı? Önce zam mı yaptılar? Zam yolculuğunda neler yaşanıyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıdada KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirmesinin ardından gözler marketlere çevrildi. Ancak bazı zincir marketlerin Başkan Erdoğan'ın bu müjdesinin ardından ürünlere zam yaptığı daha sonra KDV oranında indirim yaptığı iddia ediliyor. Peki Temel gıda ürünlerine önce zam, sonra KDV indirimi mi yaptılar? Marketler devletin çağrısına uyuyor mu? İndirimin açıklandığı gün hangi marketler zam yapmaya başladı? Sebze ve meyvenin fiyatını kimler 10 kat artırıyor? Gelişmeleri Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir ve İstanbul Halciler Derneği Üyesi Hayrettin Ekinci değerlendirdi.

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