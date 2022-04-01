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KDV indirimi bugünden itibaren başladı! Etiketlere yansıyor mu?

A Haber
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Giriş: 01.04.2022 09:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın KDV sadeleştirilmesi projesi kapsamında hayata geçirilecek yeni vergi uygulamalarını açıklamıştı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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