01 Nisan 2022, Cuma
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KDV indirimi bugünden itibaren başladı! Etiketlere yansıyor mu?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın KDV sadeleştirilmesi projesi kapsamında hayata geçirilecek yeni vergi uygulamalarını açıklamıştı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.