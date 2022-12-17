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Karar Resmi Gazete'de: Kur korumalı mevduat hesaplarında süre bir yıl uzatıldı

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Giriş: 17.12.2022 01:07
Güncelleme:17.12.2022 01:07
Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarıyla ilgili 'Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Karar' Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesapları, 31 Aralık 2023'e kadar açılabilecek.
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