Karadeniz gazı müjdelerle geliyor! İşte 4 formül

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 nisan tarihine denk gelen arife günü Karadeniz gazının karaya çıkarılması töreninde yeni müjdeler olacağını açıklarken, müjdelere ilişkin ayrıntılar da netleşmeye başladı. Buna göre yerli doğalgazın sisteme verilmesi ile birlikte vatandaşa doğalgazda indirim için 4 formül üzerinde çalışma yapıldığı öğrenildi.

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