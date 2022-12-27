Karadeniz gazı işte buradan karaya çıkacak! A Haber görüntüledi

Karadeniz gazının işleneceği Filyos limanında çalışmalar devam ediyor. A Haber muhabiri Hakan Süer, Karadeniz gazının karaya çıkarılacağı ilk noktadaydı. Enerji Uzmanı İbrahim Baran da konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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