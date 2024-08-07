Kara Pazartesi'nin servet sahiplerine bir günde verdiği zarar: En fazla Jeff Bezos kaybetti

Dün yaşanan küresel satış dalgası borsaları olumsuz etkilerken bazı yatırımcıları ise derinden sarstı. Dünkü tarihi satış dalgasında bir günde kimin servetinin ne kadar eridiği merak konusu oldu. İşte tüm detaylar…

Borsalarda 37 yılın en kötü olan dün borsalarda yaşanan çöküş, Bloomberg milyarderler endeksinde bulunan servet sahiplerine nasıl bir kayıp yaşattı?

JEFF BEZOS: 6,7 MİLYAR DOLAR

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 184,8 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin 2. kişisi ünvanının sahibi. Bezos, 5 Ağustos günü için, 6,7 milyar dolarlık kayıp ile dünyanın en çok kaybedeni oldu.

GAUTAM ADANİ: 6,3 MİLYAR DOLAR

Adani Group'un kurucusu ve Başkanı olan Hint iş insanı Gautam Adani'nin serveti, 1 günde 6,3 milyar dolarlık zarara uğradı. Bezos'u tahtından ederek dünyanın 2. zengini olarak listede yerini alan Adani, şu anda 103,6 milyar dolarlık serveti ile endekste 12. sırada yer alıyor.

LARRY PAGE: 6,3 MİLYAR DOLAR

Google'ın kurucularından Larry Page, 6,3 milyar dolarlık kaybın ardından 143,3 milyar dolarlık serveti ile milyarderler endeksinde dünyanın en zengin 6. kişisi olarak yer alıyor.

ELON MUSK: 6,3 MİLYAR DOLAR

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk 228,3 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin adamı ünvanını korumaya başardı. Dünyaca ünlü milyarderin bir günde kaybettiği rakam ise 6,3 milyar dolar oldu.

JENSEN HUANG: 5,9 MİLYAR DOLAR

Muhteşem 7'li olarak bilinen şirketlerden biri olan Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, bir günde 5,9 milyar dolar kaybetti. Huang, 88,4 milyar dolarlık serveti ile endekste 16. sırada bulunuyor.

SERGEY BRİN: 5,9 MİLYAR DOLAR

Google'ın kurucularından Sergey Brin, 5,9 milyar dolarlık kayıbın ardından 135 milyar dolarlık serveti ile milyarderler endeksinde dünyanın en zengin 9. kişisi olarak yer alıyor.

LARRY ELLİSON: 5,4 MİLYAR DOLAR

Yazılımı firması Oracle'ın kurucularından Larry Ellison, bir günde 5,4 milyar dolar kaybetti. Ellison 142,4 milyar dolar ile endekste 7. sırada.

WARREN BUFFET: 4,5 MİLYAR DOLAR

Amerikalı iş adamı, hisse senedi yatırımcısı ve hayırsever olarak tanınan Warren Buffet, bir günde 4,5 milyar dolar kaybetti. Buffet, 130,4 milyar dolar ile endekste 10. sırada.

CHANPENG ZHAO: 4,5 MİLYAR DOLAR

Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Chanpeng Zhao, bir günde 4,5 milyar dolar kaybetti. Zhao 27,8 milyar dolar ile endekste 61. sırada.

MARK ZUCKERBERG: 4,4 MİLYAR DOLAR

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in şu anki serveti 169,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, milyarderler endeksinde 4. sırada yer alıyor.

STEVE BALLMER: 4,3 MİLYAR DOLAR

Endekse göre dünyanın en zengin sekizinci kişisi olan Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer'ın bir günde kaybettiği rakam 4,3 milyar dolar oldu. Balmer'ın serveti şu an 137,4 milyar dolar seviyesinde.

MUKESH AMBANİ: 4 MİLYAR DOLAR

Hint milyarder iş insanı ve petrokimya firması Reliance Industries'in yönetim kurulu başkanı Mukesh Ambani, 4 milyar dolarlık kaybın ardından 108,8 milyar dolarlık serveti ile endekste dünyanın en zengin 11. kişisi olarak yer alıyor.

BİLL GATES: 3,6 MİLYAR DOLAR

Microsoft'un kurucularından Bill Gates, bir günde 3,6 milyar dolar kaybetti. Gates, 151,1 milyar dolar ile endekste 5. sırada.

MASAYOSHİ SON: 3 MİLYAR DOLAR

Japonya merkezli telekomünikasyon şirketi SoftBank'ın kurucusu Masayoshi Son, 3 milyar dolarlık kayıbın ardından 11,3 milyar dolarlık serveti ile milyarderler endeksinde dünyanın en zengin 198. kişisi olarak yer alıyor.

TADASHİ YANAİ: -2,9 MİLYAR DOLAR

Uniqlo'nun kurucusu ve Tadashi Yanai, 2,9 milyar dolarlık kaybın ardından 39,3 milyar dolarlık servete sahip. Tadashi ise endekse göre dünyanın en zengin 37. kişisi.