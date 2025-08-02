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Kamuda zam pazarlığında kriz çözüldü! Taraflar imzayı attı

Kamuda zam pazarlığında kriz çözüldü! Taraflar imzayı attı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.08.2025 15:38
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ temsilcileriyle kamuda çalışan 600 bine yakın işçinin 2025-2026 mali ve sosyal haklarını kapsayan toplu iş sözleşmesi protokolünü imzaladı. Kamu işçileri 2025'in ilk altı ayında yüzde 24, ikinci altı ayında yüzde 11 zam alacak. Ayrıca işçilere günlük 50 TL seyyanen zam verilecek. Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
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Kamuda zam pazarlığında kriz çözüldü! Taraflar imzayı attı
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