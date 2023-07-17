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Kamu tasarruf genelgesi! Bakan Şimşek imzasıyla gönderildi! İşte yeni yol haritası

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Giriş: 17.07.2023 12:09
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla bugün kamu kurumlarına gönderilen genelgede, deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği belirtilerek, tedbirlerin ivedilikle uygulanabilmesi için gerekli adımların atılması gerektiği, tasarruf takibinin de tavizsiz sağlanacağı bildirildi.
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