09 Mayıs 2023, Salı
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Kamu işçilerinin zammı belli oldu! Müjdeli haberi Başkan Erdoğan açıkladı
Son dakika haberi...700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde sona gelindi. Başkan Erdoğan zam oranını yüzde 45 olarak belirlediklerini açıkladı. 700 bin işçinin zam oranını açıkladığı konuşmasında Başkan Erdoğan "Bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz, böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkıyor" ifadelerini kullandı.