09 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Kamu işçilerinin zammı belli oldu! Müjdeli haberi Başkan Erdoğan açıkladı

Kamu işçilerinin zammı belli oldu! Müjdeli haberi Başkan Erdoğan açıkladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.05.2023 12:33
Son dakika haberi...700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde sona gelindi. Başkan Erdoğan zam oranını yüzde 45 olarak belirlediklerini açıkladı. 700 bin işçinin zam oranını açıkladığı konuşmasında Başkan Erdoğan "Bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz, böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkıyor" ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kamu işçilerinin zammı belli oldu!
Kamu işçilerinin zammı belli oldu!
EYT’lilere bayram ikramiyesi müjdesi
EYT'lilere bayram ikramiyesi müjdesi
Refah payında 4 formül!
Refah payında 4 formül!
Asgari ücret ne kadar olacak? Rakam verdi
Asgari ücret ne kadar olacak? Rakam verdi
Milli enerji hamlesinde yeni adım
Milli enerji hamlesinde yeni adım
Gabar Dağı’nda tarihin en büyük petrol keşfi
Gabar Dağı’nda tarihin en büyük petrol keşfi
Temmuz zammı ne kadar olacak?
Temmuz zammı ne kadar olacak?
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi
Esnafa emeklilik müjdesi
Esnafa emeklilik müjdesi
Zam oranı belli oluyor
Zam oranı belli oluyor
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en yoğunu
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğunu
Daha Fazla Video Göster