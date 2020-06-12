29 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında BDDK'nın raporuna göre 3 kamu bankası günlük vatandaşlara 460 milyon TL kredi sağladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası'nın taşın altına ellerini değil adeta gövdelerini koyduğunu söyleyen Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, kamu bankalarının bu kadar kredi vermesine rağmen kar yapmaya devam ettiğinin altını çizdi.

29 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında BDDK'nın raporuna göre 3 kamu bankası günlük vatandaşlara 460 milyon TL kredi sağladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası'nın taşın altına ellerini değil adeta gövdelerini koyduğunu söyleyen Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, kamu bankalarının bu kadar kredi vermesine rağmen kar yapmaya devam ettiğinin altını çizdi.