19 Kasım 2021, Cuma
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Kamu bankalarında faiz indirimi! Özel bankalar da faiz indirecek mi? Konut, taşıt, tüketici kredi faiz oranları...
Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Konut kredileri faiz oranları ne kdaar oldu? Taşıt kredisi ve tüketici kredisi faizleri düştü mü? A Para muhabiri Burak Uzun ayrıntıları aktardı.