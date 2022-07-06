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İzmir’de suya fahiş zamlar! İzmirliler suyu yüzde 172 daha pahalı kullanıyor

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Giriş: 06.07.2022 08:49
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından su fiyatlarına yapılan kontrolsüz zamlar dikkat çekiyor. Ankara ve İstanbul'a oranla suyu yüzde 172 daha pahalı kullanan İzmirliler duruma tepkili. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, yönetim zafiyetinin yapılan zamlarla İzmirlilere yansıtıldığını söyledi.
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İzmir’de suya fahiş zamlar!
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