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İşverene asgari ücret desteği! Asgari ücret desteğinden kimler ne kadar yararlanacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.01.2024 16:12
Çalışma hayatına ilişkin yeni bir düzenleme bu hafta Meclis'e sunuldu. Teklifle işverene asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılacak.
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İşverene asgari ücret desteği!
İşverene asgari ücret desteği!
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