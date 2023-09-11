İstihdam artıyor işsizlik azalıyor! TÜİK kritik veriyi açıkladı | Temmuz 2023 İşgücü İstatistikleri

Son dakika haberine göre TÜİK, Temmuz 2023 dönemine ilişkin iş gücü verilerini açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre işsizlik oranı 0,2 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesine geriledi.

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