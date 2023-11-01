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İşte FED'in faiz kararı! Piyasaların merakla beklediği karar açıklandı

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Giriş: 01.11.2023 21:11
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
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