28 Mayıs 2022, Cumartesi
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İstanbul’da ortalama kira 6 bin TL’ye aştı! Kiralar nasıl düşecek?
Fahiş kira artışları en çokta İstanbul gibi büyükşehirlerde kiracıları mağdur ediyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, kiraların geçen yıla oranla yüzde 161 artığını belirterek, talebin azalması halinde bu rakamların düşüşe geçeceğini söyledi. Bazı cezai tedbirler alınmasını da istedi.