04 Ağustos 2023, Cuma
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İstanbul’da kritik toplantı! Bakan Şimşek ve MB Başkanı Erkan JP Morgan ile yatırımcı toplantısına katılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bugün İstanbul'da düzenlenecek JP Morgan ile yatırımcı toplantısına katılacak. Bakan Şimşek yatırımcılara ne mesaj verecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.