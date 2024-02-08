İstanbul'da hangi ilçelerde konut satışları arttı?

İstanbul'da bazı bölgelerde konut alımında artış yaşandı. En çok hangi ilçeler tercih ediliyor? Deprem beklentisi konut satışlarını nasıl etkiledi? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural uzmanına sordu.

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