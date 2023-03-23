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İstanbul’da et fiyatları ne kadar? Dana kıymanın kilosu kaç TL? Kuşbaşının kilosu kaç lira? A Haber'de sert tepki: Fırsatçılar yakalanacak

A Haber
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Giriş: 23.03.2023 12:27
İstanbul'da Ramazan ayında et fiyatları sabitlendi. Peki fiyatlarda son durum ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Fırsatçılara uyarılarda bulundu.
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