19 Ağustos 2023, Cumartesi
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İstanbul yeni metrosuna kavuşuyor: Bakan Uraloğlu tarih verdi
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistemi test sürüşü töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz her zaman eser ve hizmet siyasetinden yana olduk. Hükümetimizin İstanbul için hizmeti bitmedi. İstanbul için yeni yatırım ve teşviklerimize devam edeceğiz. (Sirkeci-Kazlıçeşme hattı) Test aşamalarından sonra hattı yıl sonuna kadar işletmeye almayı hedefliyoruz." dedi.