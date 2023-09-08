İstanbul Finans Merkezi'nin kubbesi kuruluyor! 353 metre yükseklikte zorlu mesai

İstanbul Finans Merkezi'nde Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek binası olan 72 katlı merkez bankasının dev kubbesi kuruluyor. Çalışmalara 40 profesyonel dağcı destek veriyor A Haber muhabiri Murat Dada o noktadan detayları aktardı.

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