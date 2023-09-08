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İstanbul Finans Merkezi'nin kubbesi kuruluyor! 353 metre yükseklikte zorlu mesai

A Haber
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Giriş: 08.09.2023 14:24
İstanbul Finans Merkezi'nde Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek binası olan 72 katlı merkez bankasının dev kubbesi kuruluyor. Çalışmalara 40 profesyonel dağcı destek veriyor A Haber muhabiri Murat Dada o noktadan detayları aktardı.
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