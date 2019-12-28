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28.12.2019

İşsize 2020'de 23540 TL! İşsizlik maaşı nasıl alınır?

Türkiye'de işsiz kalan vatandaşlara 10 aya kadar devlet tarafından işsizlik ödeneği sağlanıyor. İşten kendi rızası dışında çıkan vatandaşlara ödenen işsizlik maaşı, haklı fesih durumlarında da alınabiliyor. İşsizlik maaşı alacak olan vatandaşlar İŞKUR'a başvuru gerçekleştiriyor. 2019'da en düşük işsizlik maaşı 1015 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 2031 TL olarak uygulanıyordu. 2020'de asgari ücrete zam gelmesiyle birlikte işsizlik maaşı en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira oldu. Böylece 10 ayda işsiz kalan vatandaşa 23 bin 540 Türk Lirası ödenecek. Peki, işsizlik maaşı nasıl alınır? İşte işsizlik maaşı almanın detayları...

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