İslam Memiş gram için A Haber'de rakam verdi

Altın yeni haftaya nasıl başladı? Fed'in faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, gram altın için 3 bin – 3 bin 500 lira seviyelerini işaret etti.

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