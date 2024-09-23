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İslam Memiş gram için A Haber'de rakam verdi

İslam Memiş gram için A Haber'de rakam verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 12:18
Altın yeni haftaya nasıl başladı? Fed'in faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, gram altın için 3 bin – 3 bin 500 lira seviyelerini işaret etti.

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